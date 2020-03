Waarom de bekerfinale ‘een traumaatje’ is voor Mark van der Maarel

Door Tim Reedijk



Ja, Mark van der Maarel (30) heeft er wel eens een traan om gelaten. Twaalf jaar na de laatste bekerwinst van FC Utrecht in 2004 stond de club weer eens in de finale, op 24 april 2016. Ook Bart Ramselaar, Willem Janssen en Thijmen Nijhuis waren erbij die dag. Het werd niet de dag van Van der Maarel, die lang het gevoel heeft gehad dat die finale hem achtervolgde in de kritiek van supporters. FC Utrecht verloor met 2-1 van Feyenoord. Weg prijs, weg groepsfase Europa League.



Van der Maarel kan op 19 april zijn indrukwekkende dienstverband bij FC Utrecht alsnóg verzilveren met een tastbare prijs. En zijn trainer, John van den Brom, kan zijn debuutseizoen als trainer in de Domstad van een behoorlijke glans voorzien door een prijs te winnen. Vaak wordt Van den Brom herinnerd aan zijn overwegend goede prestaties in het bekertoernooi. Hij coachte woensdag voor het vijfde seizoen op rij een halve finale. Op 19 april gaat hij voor de derde keer in vier seizoenen een bekerfinale spelen. Zoals Van der Maarel met een trauma kampt, heeft ook Van den Brom een onvervuld verlangen in de eindstrijd van het bekertoernooi. Met AZ verloor hij de finales in 2017 en 2018 van respectievelijk Vitesse en Feyenoord.