Waarom dankzij Polley heel Ghana wegloopt met Tom Beugelsdijk

samenvatting FC Volendam heeft weinig aan punt in Amsterdam, NEC kent geen problemen met Jong AZ

23 november FC Volendam is er door een 1-1 gelijkspel in de Noord-Hollandse derby bij Jong Ajax niet in geslaagd de vijfde plek weer over te nemen van NEC. De Nijmegenaren wonnen eerder op de avond wel eenvoudig met 3-0 van Jong AZ.