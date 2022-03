Waarom Cyriel Dessers aanstuurt op een stoelendans bij Feyenoord

Na week van stilte komen Vitesse en Russische eigenaar met statement over oorlog in Oekraïne

Vitesse spreekt zich uit tegen de oorlog in Oekraïne. De Arnhemse club reageert zo op de invasie in het land. Ook de Russische eigenaar Valeri Oyf schaart zich achter de verklaring. Opvallend is dat in het statement de woorden ‘Rusland’ en ‘oorlog’ ontbreken.

4 maart