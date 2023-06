Waarom blamage van Jong Oranje ook voor het grote Nederlands elftal een alarmerend signaal is

Potentiële opvolger van Rob Penders bij FC Eindhoven heeft ook een verleden bij NAC

Hij was twee jaar geleden al een van de topkandidaten voor het hoofdtrainerschap, en nu heeft FC Eindhoven weer serieuze belangstelling voor Willem Weijs (36). De eerstedivisionist is al enkele dagen in gesprek met de geboren Limburger, die eerder deze maand in onderling overleg vertrok bij het Belgische Lommel SK.