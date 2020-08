Waarom Anita en Van der Wiel in Waalwijk neerstrijken: ‘Die jongens zijn onder de indruk van RKC’

Bij elkaar opgeteld zijn Anita en Van der Wiel goed voor acht landstitels (6x eredivisie, 2x Ligue 1). Anita heeft ook nog eens 106 Premier League-duels in de benen, terwijl Van der Wiel basisklant was in de verloren WK-finale van 2010 en later bij Paris-Saint Germain als opstomende rechtsback regelmatig fungeerde als aangever van Zlatan Ibrahimovic.