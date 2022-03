Waarom Ajax zijn ‘ijzeren driehoek’ tegen Benfica hard nodig heeft

Heracles en Vitesse komen niet tot scoren in ‘draak van een wedstrijd’

Heracles Almelo en Vitesse zijn er niet in geslaagd om te scoren (0-0). Beide ploegen schoten, in een Eredivisieduel met weinig kansen, maar een paar keer op doel. Zo was het een rustige middag voor Koen Bucker, die voor eigen publiek in Almelo mocht keepen omdat Janis Blaswich in de warming-up geblesseerd afhaakte.

