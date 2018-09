Waarom Ajax met de kin omhoog naar Eindhoven reist

Door Daniël Dwarswaard



Waar moet je eigenlijk beginnen om het totale demasqué van Ajax op 15 april 2018 nog eens in woorden te vatten? Ajax werd ruim vijf maanden geleden vernederd als gefrustreerde figurant op het kampioensfeestje van PSV (3-0). Fakkels vlogen uit het oververhitte uitvak met eigen supporters. Uit een soort wanhoop kregen twee spelers de rode kaart (Nicolás Tagliafico en Siem de Jong). En later probeerde algemeen directeur Edwin van der Sar een groep briesende fans tot kalmte te manen bij aankomst van de spelersbus in Amsterdam. O ja, sterspeler Hakim Ziyech werd zelfs fysiek belaagd.