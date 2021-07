Waarom Ajax een half miljoen extra betaalde om Berghuis bij Feyenoord los te weken

NAC-directeur verwijdert veelbespro­ken persbe­richt van de eigen website en maakt excuses aan supporters

17:34 Kregen supporters op 19 juni nog de schuld in de schoenen geschoven voor het geruchtmakende vertrek van Maurice Steijn als trainer van NAC, op 28 juli biedt algemeen directeur Mattijs Manders openlijk zijn excuses aan. ,,We hebben ons te veel laten leiden door emotie. Hiermee zijn vele trouwe supporters gekwetst en dat had simpelweg niet gemogen.”