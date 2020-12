Waarom Advocaat ook zomaar kan opstappen bij Feyenoord

De Boer: ‘Racisme is voor veel spelers dichterbij dan Qatar’

7 december Bondscoach Frank de Boer ziet de aanvoerder van Nederlands elftal tijdens het WK van 2022 in Qatar graag met een band met kleuren van de regenboog om zijn arm spelen. ,,Dat is zeker geen slecht idee”, zei hij. ,,Als de KNVB dat wil, dan zullen we dat zeker doen.”