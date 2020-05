Waar speelt de gouden generatie van het EK onder 17 in 2012 nu?

Toen Oranje onder 17 jaar de Europese titel in 2012 prolongeerde door in de finale Duitsland na strafschoppen te verslaan, werd al snel gesproken over een nieuwe gouden generatie. Waar staat het sterrenelftal van destijds precies acht jaar na de finale?

Nick Olij - NAC Breda

AZ-jeugdkeeper Olij gold als toekomstig kandidaat voor een plek onder de lat van het echte Oranje, maar acht jaar na dato is een interlandcarrière ver weg. Dit seizoen was Olij vaste waarde bij NAC Breda, nadat hij afgelopen seizoen TOP Oss verruilde voor de Bredase club. Olij heeft zich dit seizoen wél in de kijker gekeept van diverse eredivisieclubs.

Volledig scherm Nick Olij. © BSR AGENCY

Djavan Anderson - Lazio

Een van de meest onbekende namen in het elftal. Als verdediger van Ajax B1 knokte Anderson zich in de basis bij Oranje onder 17. Na het succesvolle eindtoernooi begon de rechtsback aan het opbouwen van een waslijst vol met clubs. Hij stond in Nederland onder contract bij AZ en SC Cambuur en speelde vervolgens in Italië voor Bari, Lazio en US Salernitana 1919. Inmiddels is hij weer terug bij Lazio, waar het uitzicht op speeltijd miniem lijkt.

Riechedly Bazoer - Vitesse

In 2012, als jeugdspeler van PSV, speelde Bazoer nog als centrumverdediger. Bij Ajax werd hij omgeturnd tot middenvelder. Op die positie speelde hij zich in de kijker van de Europese top, maar zijn absolute doorbraak bleef uit. Dit seizoen speelde Bazoer bij Vitesse. Via Wolfsburg en FC Porto was hij eerder al bij FC Utrecht teruggekeerd op Nederlandse bodem.

Volledig scherm Riechedly Bazoer. © BSR Agency

Jorrit Hendrix - PSV

Hendrix is de meest trouwe speler van dit gezelschap. De middenvelder speelde in 2012 in de jeugd bij PSV en is inmiddels sinds 2013 vast onderdeel van de PSV-selectie. Onder Ernest Faber heroverde Hendrix zijn basisplaats als partner van Pablo Rosario. Inmiddels staat de teller van Hendrix op 230 wedstrijden in het eerste elftal van de Eindhovenaren. In 2016 speelde hij zijn eerste en voorlopig enige duel voor Oranje.

Joris Voest - Harkemase Boys

Als Europees kampioen lag de wereld aan de voeten van de talentvolle linksback, maar acht jaar later speelt Voest bij de amateurs. Hij koppelt zijn spel bij de Derde Divisie-club aan een maatschappelijke carrière. Voest speelde in 2012 in de jeugd bij SC Heerenveen en is daar inmiddels teruggekeerd. Niet als vleugelverdediger, maar als medewerker op de commerciële afdeling.

Thom Haye - NAC Breda

Bij ADO Den Haag kwam hij niet aan de bak, daarom koos Haye voor een verhuur aan NAC Breda. In de Keuken Kampioen Divisie kwam de middenvelder tot zes duels. Haye speelde na zijn tijd bij AZ voor Willem II en US Lecce.

Nathan Aké

Aké had net zijn eerste jaar als jeugdspeler van Chelsea achter de rug toen hij de Europese titel met Oranje aan zijn palmares toevoegde. Bij de Londense topclub slaagde de verdediger er niet in om door te breken, maar bij Bournemouth is hij inmiddels uitgegroeid tot basisspeler. De 25-jarige linkspoot speelde tevens dertien interlands en is vaste waarde in de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Volledig scherm Nathan Aké. © BSR Agency

Rai Vloet

Vloet was dit seizoen basisspeler bij het wisselvallige Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie. De middenvelder gold als groot talent in de jeugd bij PSV, maar heeft zijn belofte nog altijd niet ingelost. Vloet speelde met PSV eenmaal in de Champions League en acteerde verder onder meer voor NAC, Frosinone en Sint-Truidense. Met veertien treffers was Vloet dit seizoen topscorer van de Kralingers.

Tonny Vilhena

Vilhena debuteerde al op zeventienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Feyenoord. De middenvelder gold als toptalent, verloor zijn basisplaats, maar knokte zich terug in het team en werd in 2017 landskampioen met de Rotterdammers. Met meer dan 200 duels voor Feyenoord en vijftien interlands in de benen speelt Vilhena nu in Rusland bij FK Krasnodar.

Volledig scherm Tonny Vilhena. © Getty Images

Queensy Menig

Afgelopen seizoen dook Menig op in Enschede, nadat hij bij het Franse Nantes niet aan de bak was gekomen. Als huurling van FC Twente kwam hij tot elf eredivisieduels. Menig was een jeugdexponent van Ajax toen hij de EK-titel veroverde. Naast zijn periode bij Nantes speelde de buitenspeler voor PEC Zwolle en Oldham Athletic.

Jeroen Lumu

De spits gold als een van de meest talentvolle spelers uit de lichting, maar is uiteindelijk het meest van de radar verdwenen. Het talent van Willem II belandde via een zwerftocht langs Ludogorets, SC Heerenveen, FC Dordrecht, St. Pölten, Samsunspor, Delhi Dynamos, Petrolul en FC Arouca bij het Georgische FC Saburtalo.