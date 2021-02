Waar ligt de toekomst van Brian Brobbey? ‘Dit is de moeilijkste weg’

Nadat Oranje onder 17 in 2018 het EK won en de trainersstaf een nieuwe groep smeedde, werden beide lichtingen uitgenodigd. Het doel van de bijeenkomst? De kampioenen en de nieuwe talenten ervan te laten doordringen dat een titel bepaald geen garantie is voor een glansrijke carrière. Een voormalig Europees kampioen, inmiddels afgegleden naar het amateurniveau, fungeerde als spreker. Tal van voorbeelden, die vroeg naar het buitenland trokken ook, kregen de jonge internationals te zien. ,,We wilden ze meegeven: hier stopt het niet. Dit is pas het begin”, zegt Kees van Wonderen.



Eén speler, die onderdeel uitmaakte van beide lichtingen, ontbrak. Brian Brobbey was verhinderd en stuurde bondscoach Van Wonderen een appje. ‘Trainer, ik kan niet komen maar wil je tegen alle jongens zeggen dat ik van ze hou.’ ,,Ook dat was Brian. Best wel een sociale jongen, helemaal in zo’n hechte groep.”