Waar is het krediet van Tim Coremans gebleven?

Aanvoerder Riera steekt Rösler hart onder de riem: ‘Colin is een topspeler, niemand twijfelt daaraan’

14:04 Ruud Brood is boos op de leidsman. ,,Het is ergste is dat je ook nog rood krijgt, het is echt schandalig”, zegt de trainer bij wie de stoom uit de oren komt. “Hij zit totaal mis en beïnvloedt daarmee de wedstrijd op een verschrikkelijke manier.”