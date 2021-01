VVV-Venlo - SC Heerenveen

samenvatting Vitesse-aanvoerder Pasveer: ‘twee keer goed begin, daarna arrogant’

16 januari Vitesse-aanvoerder Remko Pasveer had in de uitwedstrijd tegen FC Emmen wat arrogantie bespeurd bij zijn eigen ploeg. De keeper zag zijn club weliswaar met 4-1 eenvoudig winnen in Drenthe, toch stemde het spel Pasveer niet tevreden.