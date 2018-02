VVV ontvangt favoriete tegenstander Vitesse

'Met onze kwaliteiten mogen we nooit opgeven'

23 februari Werd hij tegen AZ (1-3-nederlaag) tweemaal geklopt door een van richting veranderd schot (Guus Til en Mats Seuntjens), vrijdagavond in een ijzig Groningen (1-1) was Nigel Bertrams kansloos op een eigen doelpunt van Pablo Marí. ,Via de heup van Pablo ging de bal erin. Ik baalde dat ik er net niet bij kon.”