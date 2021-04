VVV-manager Valckx: ‘Ik gun iedereen de opvoeding die ik van mijn ouders heb gehad’

Door Dennis van Bergen



Stan Valckx is de steile trap in De Koel al herhaaldelijk op- en afgehold, als hij een boodschap heeft voor de fotograaf. ,,Die lach op mijn gezicht komt inmiddels veel te geforceerd over”, verzucht de VVV’s technisch manager dan, quasi-dramatisch. En vervolgens, wijzend naar het donkere wolkendek dat op deze lentedag spot met alle meteorologische wetten: ,,En ik heb het koud ook.”



Valckx is een man die dingen niet mooier maakt dan ze zijn. Zo houdt hij het al bijna veertig jaar vol in het profvoetbal. Eerst als voetballer van VVV, PSV en Sporting Lissabon, later in technische functies bij verschillende clubs. En dat recht-voor-zijn-raapkarakter manifesteert hij ook deze middag in Venlo. Bijvoorbeeld wanneer het over het WK in Qatar gaat. Dan zegt Valckx: ,,Ik snap niet dat voetballers van het Nederlands elftal nu heel geforceerd een statement moeten maken. Het ziet er echt niet uit, het komt gemaakt over. Laat die jongens gewoon doen waar ze goed in zijn, zeg. Dwing ze niet om per se iets te vinden. Statements maken kun je beter aan bonden overlaten.”