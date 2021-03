VVV hoopt op superspits in degradatiekraker: ‘Winnaar kan naar boven kijken’

Voetbalama­teurs lijden verlies, minder zorgen over voortbe­staan

10:43 Meer dan de helft van de amateurclubs in het voetbal weet zeker dat het seizoen vanwege de coronacrisis met verlies wordt afgesloten. Toch is de acute nood minder hoog dan werd verwacht in mei. Destijds vreesde 18 procent voor het voortbestaan als er niet gevoetbald zou worden. Nu zegt nog geen 5 procent van de verenigingen dat daarover op dit moment zorgen zijn.