VVCS vreest het ergste voor transfervrije voetballers: ‘Geloof me, het wordt een puinhoop’

Contractverlenging FC Utrecht slaat tweemaal toe: Hoogma opnieuw gehuurd en contract­ver­len­ging Bergström

29 juni FC Utrecht heeft volgend seizoen de beschikking over zowel Justin Hoogma als Emil Bergström. Eerstgenoemde wordt opnieuw een jaar gehuurd van Hoffenheim. Bergström keert per direct terug van FC Basel, waaraan hij afgelopen seizoen verhuurd was. Hij ondertekende bovendien een nieuw contract tot de zomer van 2022.