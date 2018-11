VVCS spant namens spelers arbitragezaak aan tegen FC Twente

‘Maar met Kerst gaan we gewoon sjoelen’

10:31 Ron Jans is technisch manager van FC Groningen. Zoon Luuk Jans sinds kort de officiële E-sporter van FC Emmen. Je zou zeggen: dat zijn twee uitersten in het voetbaluniversum. Niettemin komen de klassieke en moderne wereld thuis in Drenthe gebroederlijk samen.