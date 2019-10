Vuurwerk verpest bekeravond voor Harkemase Boys

Blamage voor VVV Groene Ster zorgt voor bekerstunt door VVV uit te schakelen

22:51 VVV is uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi. De ploeg van Robert Maaskant was op Heerlerheide niet opgewassen tegen provinciegenoot RKSV Groene Ster, dat in de strafschoppenserie met 4-2 te sterk was. Haji Wright schoot de laatste penalty naast.