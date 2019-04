Vrouwen van Ajax en PEC Zwolle spelen de bekerfinale

Ajax won de voorgaande twee edities van de KNVB-beker, maar na een uur leek de kans op titelprolongatie ver weg. Door twee treffers van Joëlle Smits na rust leidden de Tukkers, koploper in de eredivisie, met 0-2 in Amsterdam. Dankzij treffers van Ellen Jansen en Linda Bakker dwong Ajax in de slotfase alsnog een verlenging af. In die verlenging maakte Bakker ook de winnende treffer: 3-2.