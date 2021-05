Vrouwen FC Twente kronen zich tot kampioen dankzij goal in extremis en nederlaag PSV

Toen Nikita Tromp in de 82ste minuut voor de 3-1 zorgde bij Ajax - PSV wist FC Twente dat één goal genoeg was voor het kampioenschap in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Het verschil tussen FC Twente en PSV was vooraf immers één punt. Maar bij FC Twente - ADO Den Haag stond het héél lange tijd 0-0. Met die score zou een direct duel tussen FC Twente en PSV volgende week de beslissing moeten brengen.



FC Twente deed er alles aan om het niet op een rechtstreeks duel met PSV aan te laten komen volgende week, maar twee minuten voor tijd capituleerde de Haagse defensie alsnog. Stolze liep een voorzet tegen de touwen en zorgde daarmee voor de 1-0 overwinning.



Bij Ajax - PSV zorgde Tromp zoals gezegd voor de 3-1. Voor Ajax scoorden daarvoor ook Eshley Bakker en Lisa Doorn. Namens PSV maakte Joëlle Smits in de vijftigste minuut de 1-1, maar de Eindhovense vrouwen incasseerden daarna dus nog twee treffers waardoor zij de titel kunnen vergeten. In de 93ste minuut zorgde Kyah Simon nog wel voor de 3-2 namens PSV, maar die goal mocht niet meer baten. Het is recordkampioen FC Twente dat voor de zevende keer de schaal omhoog mag houden.