Vrouwen Eredivisie begint met afgelasting vanwege besmetting bij PSV

31 augustus PSV zocht de afgelopen periode een linksback die meters kan maken aan de zijkant. Een speler die als het nodig is kan stormen, overlappen, meehelpen met het zetten van druk, een goal of assist kan meepikken en natuurlijk ook kan verdedigen. Philipp Max (26) zal - ijs en weder dienende - deze vermeende duizendpoot worden en moet in de eredivisie een hoofdrol gaan pakken.