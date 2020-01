Vriend en oud-ploeggenoot Jan Mulder: ‘Rensenbrink was een genot voor het oog’

Oud-voetballer Jan Mulder, die met Rensenbrink samenspeelde in Brussel bij Anderlecht, bracht zijn overlijden namens de familie vanavond naar buiten. ,,Het toeval wilde‘’, zei Mulder vanavond bij FOX Sports, ,,dat ik hem vandaag zou opzoeken. Dus ik belde gisteren met zijn vrouw Corri hoe laat ik langs kon komen. Toen zei ze dat hij niet goed was geworden. Hij lag al in coma en zijn kinderen waren al bij hem.”



Mulder was vol lof over Rensenbrink, als mens en als speler. ,,Rensenbrink dateerde uit een tijd dat je nog langs een aantal spelers kon dribbelen zonder een doodschop te krijgen, maar hij deed dat met zoveel gratie... Dat was een genot om naar te kijken. Hij was een echte flankspeler, een echte linksbuiten. Maar Rob was ook dodelijk efficiënt, een echte doelpuntenmaker ook.”



Mulder zei dat Rensenbrink vooral in de schaduw van Johan Cruijff speelde. ,,Hij is nog beroemder in België dan in Nederland. Hij is daar gekozen tot een van de beste spelers aller tijden bij Anderlecht, toen die club nog bijna jaarlijks kampioen werd. Ik heb een jaar of anderhalf met hem gespeeld, maar daarna heeft hij Anderlecht ook nog twee keer een Europa Cup bezorgd en een Europese Super Cup. Dat waren, zoals ze in Brussel zeggen, gala-avonden. Rob Rensenbrink is zo groot als Piet Keizer. Alleen Johan Cruijff was beter”, aldus Mulder.