Vreven dag na verlies bij Roda JC: 'Straks ga ik nog een potje huilen'

PSV op bezoek bij verrassende subtopper VVV

10:36 Gezien de matige voorbereiding lag het wellicht niet in de lijn der verwachting dat PSV na zeven wedstrijden al drie punten los zou staan op de nummer twee. Dat VVV-Venlo na evenveel wedstrijden zevende staat, is minstens zo verrassend. Vandaag nemen de twee ploegen in vorm het tegen elkaar op in De Koel in Venlo. De wedstrijd gaat om 14.30 uur van start.