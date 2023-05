Vragenvuur voor Arne Slot over toekomst, maar Feyenoord-trainer geeft niks weg: ‘Saai hè’

met videoArne Slot staat op de lijst om de nieuwe manager van Tottenham Hotspur te worden. En er zijn meer clubs die de succestrainer van Feyenoord volgen. De trainer gaat niet in op vragen of hij in Rotterdam blijft of niet.

Arne Slot wilde er weer niet over praten, maar dat wil niet zeggen dat het dan ook meteen geen onderwerp meer is. Het Engelse Sky Sports had zelfs verslaggever Gary Cotterill naar de Kuip gestuurd om van de trainer van Feyenoord zelf te horen of hij wil ingaan op de vrijage van Spurs. Slot vertelde zondag na het binnenhalen van de landstitel dat vragen over zijn toekomst ongepast waren omdat het moest gaan over het feit dat Feyenoord het kampioenschap had binnengesleept. Een week na het volksfeest wilde hij over FC Emmen praten, een nietszeggende wedstrijd voor de Rotterdammers.



In en rond de Kuip ontstaat er wel wat irritatie over de manier waarop Slot omgaat met de vragen over de vermeende interesse vanuit Londen. Algemeen directeur Dennis te Kloese kondigde maandag nadat Slot de schaal had laten zien aan honderdvijftigduizend uitzinnige fans op de Coolsingel dat hij en Feyenoord een goed verhaal hadden om Slot langer in de Kuip te houden.

Daar werd ook duidelijk dat de Rotterdamse club bereid is om diep in de buidel te tasten om de succestrainer in elk geval nog één seizoen in de Kuip te houden en dat terwijl de trainer nog twee jaar onder contract staat in de Kuip en er deze zomer geen ontsnappingsclausule in zijn verbintenis staat. ,,Maar ik ziet hier niet om over mijn eigen toekomst te praten’’, zei Slot. ,,We zitten hier voor de wedstrijd van zondag.’’

Maar de vragen bleven toch komen. In het Engels en in het Nederlands.

De berichten worden toch hardnekkiger vanuit Engeland. Dat er gesprekken gepland staan of al zijn geweest met Spurs. Moet jij dan openheid van zaken geven richting de achterban of het bestuur van de club?

Slot: ,,Als het klopt wat jij zegt, is het logisch dat je daarover spreekt. Maar ik zit hier voor de wedstrijd tegen Emmen. Die nemen wij serieus. Je krijgt van mij geen antwoord over dit onderwerp.’’

Xabi Alonso van Bayer Leverkusen, die ook in de belangstelling staat van andere clubs en misschien ook wel van Spurs, zei een paar dagen geleden: ik wil bij Leverkusen blijven. Dat zeg jij niet. Dan blijven de speculaties er. Moet je er niet een keer iets over zeggen?

,,Dat laatste zeker. Maar ik laat me nu niet verleiden om er iets over te zeggen. De manier waarop mijn vertrek bij AZ is weergegeven in de media zorgt ervoor dat ik onder een enorm vergrootglas lig bij alles wat ik over dit onderwerp zeg. Dus kies ik ervoor om zo min mogelijk te zeggen. Als het om mij gaat en nieuwe clubs is er een weegschaal bij elk woord wat ik zeg. Dus ik zeg niets tot ik er wel iets over kan zeggen.’’

Dan accepteer je dat er een dynamiek op gang komt die speculaties zal voeden en misschien dat het dan lastig werken wordt voor jou als trainer bij Feyenoord?

,,Dat laatste beeld heb ik totaal niet. Op 1908 werk ik heerlijk. Als dat wel zo is, dan is dat het leven van een voetbaltrainer. Dat mensen constant een mening over je hebben. Zoals de berichtgeving rond mijn ontslag bij AZ, toen er een veel te eenzijdige berichtgeving geweest is over wat daar is gebeurd. Zo heb ik dat in elk geval ervaren. Dat wordt ook bij deze discussie gehaald toen ik een aflopend contract had daar.’’

Kun je wel zeggen of dat gesprek waar Te Kloese het maandag over had al is gevoerd. Of dat er iets op de planning staat?

,,In het leven van een trainer of een voetballer is het zo dat als er voorstellen worden gedaan, dat vooral richting een zaakwaarnemer gaat. En in mijn geval zaakwaarneemster. Dat zal wellicht wel al het geval geweest zijn.’’

Het is wel een worsteling aan het worden. Na het binnenhalen van de titel zei je ‘het moet over de titel gaan’. Nu zeg je ‘Emmen uit is nog belangrijk’ en volgende week zal je vast hetzelfde zeggen over Vitesse thuis.

,,Saai hé. Feitelijk sta ik nog twee jaar onder contract.’’

Maar dat straal je bij het geven van antwoorden niet uit. Je laat alles open.

,,Dan ga je mij verleiden om in een discussie te komen. We zitten hier voor de wedstrijd van zondag.’’

En volgende week voor de wedstrijd tegen Vitesse.

,,Ja, volgende week voor de wedstrijd tegen Vitesse.’’

Nog even terugblikken: zo reageerde Slot na het kampioenschap (tekst gaat verder na de video):

Feyenoord haalde al Zerrouki en Van den Belt. Die komen op voorspraak van jou naar Feyenoord. Vind je dat zoiets een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee brengt?

,,Een mooie vraag. Daar wil wel op antwoorden. En dat antwoord zegt niks over mijn toekomst. Van den Belt en Zerrouki zouden de aankopen van Slot zijn, maar daar doe je de club mee tekort. Ik sta er achter maar de rest van de club ook. Deze aankopen koppelen aan mijn toekomst zou richting de club belachelijk zijn.’’

Maar ze spraken toch met jou en niet met de kok.

,,Dat klopt. Met Zerrouki sprak ik uitgebreid, Van den Belt niet eens, maar dat was niet nodig. Dat is logisch.’’

De club moet jouw plannen kennen. Spelers die komen, die mogen gaan. Wanneer krijgen ze te horen of je blijft of niet.

,,Een antwoord op deze vraag geeft weer nieuwe vragen. Maar deze morgen spraken we weer over de plannen voor de zomer en na de zomer. Want ik sta nog twee jaar onder contract hier.’’

Je moet weten dat Spurs je wil hebben. Hoe voelt dat?

,,Next question. Dit is niet het moment om daar over te praten.’’

Terugblikken op kampioenschap

Slot gaf te kennen terug te kijken op ‘een van de mooiste herinneringen uit mijn leven’. De afgelopen dagen stonden in het teken van festiviteiten, met maandag de huldiging op de Coolsingel als hoogtepunt. ,,Als ik sportief nog iets mooiers ga meemaken dan dit, dan moet het wel heel erg mooi worden.

