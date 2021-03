Vraagtekens boven Feyenoord: 'Als het tegenzit, zie je ze ook echt wegzakken’

Door Mikos Gouka



De ranglijst van de eredivisie, die had Dick Advocaat na de 4-2 nederlaag tegen AZ al gedetailleerd in zijn hoofd zitten. De situatie is ronduit zorgelijk. Feyenoord staat inmiddels op plek vijf. De acht punten achterstand op nummer twee PSV lijken onoverbrugbaar. Het gat van zes punten met nummer drie AZ is eveneens aanzienlijk. Met nog tien wedstrijden te spelen, zouden die twee ploegen weleens definitief uit het zicht van de Rotterdammers verdwenen kunnen zijn.