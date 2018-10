Voorzitter Westerhof stopt bij Sparta

De 75-jarige Westerhof draagt de voorzittershamer per 1 januari over aan Leo Ruijs, die al sinds 2014 in het bestuur van Sparta zit. Ruijs (53) is directeur van Europe Container Terminals, het bedrijf dat in de haven van Rotterdam de overslag van containers regelt.

,,Het is wat mij betreft een goed moment om de voorzittershamer over te dragen'', zegt Westerhof, die in 2012 instapte bij Sparta nadat hij van 2006 tot en met 2008 al voorzitter van PSV was geweest. Daarvoor werkte de Rotterdammer lange tijd bij Philips.