Voorspel voorbij: nu wordt het menens voor Ajax

Door Johan Inan



Of Erik ten Hag na de verwachte ­3-0 zege op RKC enig idee heeft waar zijn ploeg staat? ,,Je ziet dat nu het er echt om gaat, het voetbal een andere intensiteit met zich meebrengt. Daar moeten we aan werken om in topconditie te komen. Dat is ook logisch. Het is weliswaar september, maar we zijn eigenlijk pas net begonnen.’’



Een gedecideerd antwoord van de trainer over de staat van zijn Ajax-ploeg kwam er niet, omdat voor Ten Hag zelf ook nog moet blijken waar zijn ploeg daadwerkelijk toe in staat is. Dat kan alleen als je door een gesloten transfermarkt zeker weet over wie je wel en niet kunt beschikken, significante graadmeters hebt afgewerkt en de belasting en andere effecten van spelen op het hoogste podium kunt meewegen.