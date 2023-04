Voormalige kaartenpakkers bewonderen Edson Álvarez: ‘Hoeveel shit zou Sergio Ramos hier over zich heen krijgen?’

Vergroot­glas op supporters bij NEC - Vitesse: ‘Hoop dat iedereen z'n verstand gebruikt’

De laatste trainingen zitten erop, de Gelderse derby is in aantocht. Zondag nemen NEC en Vitesse het tegen elkaar op in De Goffert. De derbyspanning stijgt onder zowel clubbestuurders als supporters. ,,Ik hoop dat iedereen z’n verstand gebruikt, we weten allemaal dat je club benadeelt als er iets gebeurt.”