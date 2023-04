Voormalig SC Heerenveen-trainer gaat aan de slag in Libanon

met video Feyenoord heeft zelfs geen overtre­ding nodig tegen Utrecht: rode loper is uitgerold voor aanstaande kampioen

Feyenoord is er bijna. De ploeg hoefde niet eens een overtreding te maken tegen FC Utrecht om de winst te grijpen (3-1). Maar zo makkelijk als het lijkt te gaan, is het volgens trainer Arne Slot niet. ,,We moeten echt nog even duwen.’’