Voormalig Ajax-spits Danny Hoesen (32) beëindigt carrière per direct: ‘Dit komt heel hard aan’

Het contract van Danny Hoesen bij FC Emmen is in onderling overleg per direct ontbonden. De club meldt dat de heupblessure van de 32-jarige spits uit Heerlen dusdanig is dat hij zijn carrière heeft moeten beëindigden.

Hoesen tekende in februari een contract in Emmen. Het was bij de club bekend dat de aanvaller toen niet topfit was, een traject werd gestart om hem wedstrijdfit te maken. ,,Helaas voor beide partijen is het niet gelukt om wedstrijdfit te worden en is zelfs gebleken dat Danny een dusdanige heupblessure heeft dat hij heeft moeten besluiten een definitief punt achter zijn carrière te zetten”, meldt de club. Hoesen kwam tot slechts vier wedstrijden voor het eerste elftal. In 104 speelminuten (twee keer een helft en twee korte invalbeurten) kwam hij niet tot scoren voor de nummer zestien van de eredivisie.

,,Ik ben naar FC Emmen gekomen om de club dit seizoen te helpen in de strijd om handhaving”, zegt Hoesen. “Na mijn tijd in Amerika wilde ik terugkeren in Nederland en nog jaren voetballen. Dat ik nu moet stoppen met voetbal komt voor mij persoonlijk dan ook heel hard aan. Mijn lichaam zegt ‘stop’ maar mijn hart wil door. Helaas zit er niets anders op dan te stoppen als voetballer. Ik wil FC Emmen bedanken voor het vertrouwen en hoop dat ze in de eredivisie mogen blijven.”

Hoesen debuteerde in 2008 voor Fortuna Sittard in de eerste divisie. Hij kwam daarna uit voor onder meer HJK Helsinki, Ajax, PAOK Saloniki en FC Groningen. In de Major League Soccer (MLS) speelde Hoesen voor San Jose Earthquakes en Austin FC.

Hoesen kwam als speler van Ajax in 44 wedstrijden tot 13 doelpunten. Hij won onder trainer Frank de Boer twee landstitels, de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal. Zijn bekendste goal maakte hij op 26 november 2013, de 2-0 tegen FC Barcelona (2-1 winst) in de Champions League. In dat toernooi speelde hij ook twee keer tegen Real Madrid, Borussia Dortmund en AC Milan.

Danny Hoesen.

