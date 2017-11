Voormalig Ajax- en Vitesse-middenvelder Yakubu (35) overleden

Yakubu zou volgens verschillende nieuwssites in Ghana zijn overleden in zijn geborteplaats Tema in Ghana. Hij was al lange tijd ernstig ziek. Yakubu kwam in 2000 als 17-jarig talent van de Ghanese club Great Mariners naar Ajax, waar hij vijf jaar speelde. Hij kwam bij de Amsterdammers tot 88 wedstrijden in de hoofdmacht. In 2002 en 2004 werd hij met Ajax landskampioen. In 2002 won hij met Ajax ook nog de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal.