Voormalig Ajax-directeur Edwin van der Sar op vakantie getroffen door hersenbloeding

Edwin van der Sar (53) is in Kroatië getroffen door een hersenbloeding. Hij is opgenomen in een ziekenhuis. Van der Sar was op vakantie op een Kroatisch eiland. Hij is vanmiddag met een helikopter naar een ziekenhuis vervoerd en verblijft daar op de intensive care. Van der Sar verkeert op dit moment buiten levensgevaar.

Ajax is in de afgelopen uren op de hoogte gebracht dat de voormalig doelman van Ajax, Juventus, Fulham, Manchester United en Oranje in Kroatië door artsen nu wordt behandeld. De eerste 24 uur zijn cruciaal in dit soort gevallen. ‘Iedereen bij Ajax wenst Edwin een spoedig herstel, we denken aan je’, laat de Amsterdamse club weten. Ajax zegt met een update te komen zodra er ontwikkelingen zijn.



Eind 2009 werd Van der Sars vrouw Annemarie ook al getroffen door een hersenbloeding. Ze was toen 36 jaar en woonde nog in Manchester, waar Van der Sar in juni 2011 (na zijn vierde Champions League-finale) een punt achter zijn indrukwekkende loopbaan zette na ruim twintig jaar op het hoogste niveau.



In 2012 richtte hij de Edwin van der Sar Foundation op ter ondersteuning van mensen met hersenletsel op het gebied van revalidatie, participatie en preventie, nadat zijn gezin zelf ervaren had hoe ingrijpend de invloed van een hersenbeschadiging kan zijn. De familie Van der Sar is nauw betrokken bij de Hersenstichting, waarin de Edwin van der Sar Foundation begin 2021 is opgegaan.

Zaterdag staat in Noordwijk de Sunset Walk gepland, bedoeld om geld op te halen voor de Hersenstichting. Edwins vrouw Annemarie is daarvan de initiatiefneemster. Een woordvoerder van de Hersenstichting geeft aan nog niet te kunnen reageren op de situatie.

Opmerkelijk is dat Marc Overmars, met wie Van der Sar een groot aantal jaren Ajax runde, eind vorig jaar werd getroffen door een hartaanval. Die heeft gezorgd voor veel hartschade bij de huidige technisch directeur van Royal Antwerp FC, dat begin juni voor het eerst in 66 jaar kampioen van de Belgische competitie werd. ,,Mijn hart is voor 45 procent afgestorven, maar ik sterf liever hier dan dat ik niets doe’’, zei Overmars twee maanden geleden in een interview.

Edwin en Annemarie van der Sar plaatsten vijf dagen geleden nog gezamenlijk een bericht op Instagram. ‘Samen vragen wij aandacht en begrip voor iedereen die dagelijks moet leven met de impact van een hersenaandoening en de vaak onzichtbare gevolgen hiervan. Daarom draag ik het lintje voor begrip en loop ik op zaterdag 8 juli mee met de Hersenstichting #SunsetWalk in Noordwijk. Samen lopen we een prachtige route door duinen en over het strand’, staat in de tekst. Noordwijk is de geboorteplaats en inmiddels ook alweer twaalf jaar de woonplaats van de familie Van der Sar, nadat de familie eerder ook in Turijn, Londen en Manchester woonde.

Onlangs gestopt als Ajax-directeur

Edwin van der Sar maakte op 30 mei zijn vertrek als algemeen directeur bij Ajax bekend. De 130-voudig international, die in 2016 aantrad als de grootste baas van de Amsterdamse voetbalclub, zag aan het eind van een dramatisch verlopen voetbalseizoen geen toekomst meer voor zichzelf als roerganger van Ajax. Van der Sar hield daarmee de eer aan zichzelf. De voormalig topkeeper lag het laatste anderhalf jaar hevig onder vuur in Amsterdam. De sportieve ineenstorting mede door het vertrek van eerst Marc Overmars als directeur voetbalzaken en daarna hoofdtrainer Erik ten Hag werd Van der Sar zwaar aangerekend. Ajax beleefde met een derde plaats het slechtste seizoen in veertien jaar tijd.

De voormalig doelman maakte sinds november 2012 deel uit van het directieteam van Ajax. Sinds november 2016 was hij algemeen directeur. ,,Na bijna elf jaar in de directie ben ik op”, zei Van der Sar eind mei in een persbericht. ,,We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest. Ik ben de mensen die ik tijdens mijn tweede carrière bij Ajax heb ontmoet en met wie ik heb samengewerkt erg dankbaar voor wat we hebben bereikt en beleefd", zei Van der Sar, die een zoon en een dochter heeft.

,,Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen. Het voelt niet goed om de komende periode beslissingen te moeten nemen die over de toekomst van deze mooie club gaan. Vandaar mijn besluit om nu te stoppen", zei Van der Sar eind mei, kort nadat de competitie was afgelopen.

Op social media regent het vrijdagavond direct steunbeutigingen voor de familie Van der Sar. Zo plaatsten onder meer zijn oude clubs Fulham en Manchester United een bericht op Twitter. Zowel met Ajax als met Manchester United werd Van der Sar vier keer landskampioen. Met beide clubs won hij ook de Champions League, in 1995 in Wenen en in 2008 in Moskou. In 2009 en 2011 verloor Manchester United in de finale van het FC Barcelona van Pep Guardiola.

Met zijn andere clubs Juventus en Fulham won hij alleen de Intertoto Cup, in 1999 en 2002. Van der Sar keepte 130 interlands voor Oranje en kwam uit op het EK 1996, WK 1998, EK 2000, EK 2004 en WK 2006. Daarna droeg hij het stokje over aan Maarten Stekelenburg.

