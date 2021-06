Voorbereiding Oranje hangt van discussies en knulligheden aan elkaar

Door Sjoerd Mossou



Als er één Oranje-liedje is dat de stemming rond het Nederlands elftal feilloos weet te vangen, dan is het uitgerekend een parodie van de satirische website De Speld. ,,We komen tot de achtste finale, dat is absoluut het maximale’’, zingt de pseudo-volkszanger Max Verstand vrolijk.,,Dit is ons niveau - en dat is wel prima zo.’’