‘Voorbeeld’ Virgil van Dijk verrast jonge fans met handtekening, foto en knuffel

RBC pakte negentien jaar geleden op sensatione­le wijze histori­sche eredivisie­ze­ge

11:24 Inmiddels is de betaalde voetbaltak van RBC al ruim acht jaar geleden failliet verklaard, maar negentien jaar geleden leefde de Roosendaalse supporter in zijn hoogtijdagen. Voor het eerst in de historie van de club werd een eredivisiewedstrijd gewonnen. Op bezoek bij Sparta werd in een krankzinnig duel een zege geboekt (3-5).