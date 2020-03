Voor Vlaar, Huntelaar en Botteghin ligt ontslagbrief klaar

Voetbalma­ke­laar Albers: Transferpe­ri­o­de wordt anders, al blijven grote clubs wel betalen

10:19 Het is niet zo dat voetbalmakelaar Guido Albers het rustig heeft nu de voetbalwereld door het coronavirus is lamgelegd. ,,Normaal ben je nu met de jongens aan het praten over wat ze komend seizoen willen", zegt Albers. ,,Nu hangen ze steeds aan de lijn met vragen. Voor 1 april moeten bijvoorbeeld aflopende contracten worden opgezegd. Daarna weet je of je nog een baan hebt. In deze tijden is dat extra spannend.”