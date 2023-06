Voor het typische, avontuurlijke Ajax-DNA moet je in elk geval niet bij Maurice Steijn zijn

Jong Oran­je-doel­man Bart Verbruggen kan in Nederland rustig over straat: ‘Op welke positie denk je dat ik speel?’

Het interview met een groepje journalisten is net klaar, als een jongen van een jaar of 6 doelman Bart Verbruggen aanspreekt op het terras van hotel Oud London in Zeist. Hij wil graag een handtekening, maar lijkt niet precies te weten welke speler van Jong Oranje hij voor zich heeft staan. ,,Op welke positie denk je dat ik speel?”, aldus de 1,93 meter lange keeper van Anderlecht. ,,Op het middenveld”, antwoordt de jonge voetbalfan.