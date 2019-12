Voor het eerst sinds 2009 scoorden zo weinig teams in één speelronde

DoelpuntendroogteMaar liefst elf clubs kwamen in de zestiende speelronde van de eredivisie niet tot scoren. Dat is het laagste aantal sinds speelronde 28 in het seizoen 2008/09, toen ook elf teams niet wisten te scoren. In het seizoen 2001/02 lag dat aantal nóg hoger: in de 34ste en laatste speelronde 34 wisten toen twaalf teams het net niet te vinden in één speelronde.