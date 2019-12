Voor het eerst sinds 2002 scoorden zo weinig teams in één speelronde

Fenomenaal doelpunt van NAC-ta­lent Azzagari

17:02 Yassine Azzagari is op de weg terug en dat mag met recht goed nieuws worden genoemd. De creatieve middenvelder leverde zaterdagmiddag bij de onder 19 van NAC een kunststukje af door vanaf een meter of veertig de bal in het doel te schieten.