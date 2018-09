Voor de Leeuwinnen is het morgen D-day

Daniël Dwarswaard



Het is morgen D-day voor de Oranjevrouwen. Na de Europese titel van vorige zomer gaat heel Nederland er zo’n beetje vanuit dat het WK ook wel wordt gehaald. Het is de nieuwe status die de voetbalsters zelf hebben afgedwongen. Al schuilt daar juist ook het gevaar. ,,Noorwegen is gewoon een heel sterke tegenstander’’, zegt bondscoach Sarina Wiegman. ,,Natuurlijk is de druk voelbaar, maar dat is ook wel weer lekker. Dat hoort er bij. Het mag van mij nu wel beginnen. We zijn de laatste jaren ook wel gewend geraakt aan die spanning. Met het EK natuurlijk als beste voorbeeld.’’



Nederland speelt in Oslo de laatste poulewedstrijd tegen Noorwegen, de nummer twee van de poule. Een gelijkspel is genoeg. Bij verlies is er nog een vangnet: dan speelt Oranje twee play-offs om alsnog op het WK van 2019 in Frankrijk terecht te komen. Maar kom niet aan met de suggestie om op een gelijkspel te spelen. ,,Nee, dat moeten we niet doen. Het is zo risicovol. Bovendien past dat ook niet bij onze natuur. Wij zullen zoals altijd dominant en aanvallend spelen. Alleen moet je tijdens de wedstrijd natuurlijk wel slim zijn. De gedachte dat een punt genoeg is, is sowieso een voordeel.’’



Verwacht Wiegman een Noorse storm? ,,Nou, zij moeten natuurlijk. Maar zij weten ook dat wij heel snelle aanvallers hebben die kunnen profiteren van de ruimte. Daarom ben ik erg benieuwd. Het is echt een grote wedstrijd. Iedereen beseft dat we opnieuw geschiedenis kunnen schrijven. Wij vinden dat we als Europees kampioen op het WK thuishoren. Dat zullen we moeten laten zien.’’