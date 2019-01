Door Nik Kok



Het AZ-publiek zal vanavond niet minder dan weer een zege verwachten van de thuisclub tegen Vitesse, in de eredivisie nog een geduchte concurrent voor plek 4. Het kán natuurlijk nog spannend worden, maar puur statistisch gezien lijkt het zo klaar als een klontje. Al sinds 2012 lukte het AZ maar één keer niet om de laatste vier van het KNVB-bekertoernooi te halen. Onder trainer John van den Brom lijkt de club ook nog eens een abonnement te hebben op de finale. Die werd nu twee keer achter elkaar gehaald. En verloren overigens.

Geluk is dan natuurlijk ook een factor. Zoals Feyenoord vrijwel altijd thuis speelt in de beker, komt AZ bijna altijd wel een seizoen één of soms zelfs twee amateurclubs tegen. En dat terwijl topclubs juist relatief vaak worden ontweken. Voor AZ toch wel voordelig gezien het feit dat de club dat soort wedstrijden de laatste seizoenen meestal verliest. Met de wedstrijd van vanavond meegerekend kon de club twintig van de 41 wedstrijden in eigen stadion spelen. Niet overdreven veel. De drie finales die het in die periode haalde, waren vanzelfsprekend op neutraal terrein. Met drie thuisduels in de afgelopen vier wedstrijden is de loting wat de huidige jaargang betreft in elk geval gunstig.

Quote Hoe dichter je bij die finale komt, hoe meer lading het krijgt Foeke Booy

Martin Haar maakte als assistent-trainer van AZ een deel van het bekersucces mee. Zoals de winst in 2013 onder hoofdtrainer Gertjan Verbeek. Haar denkt dat de goede prestaties van AZ in het toernooi geen toeval zijn. ,,Voor AZ is de beker een schitterende prijs. Als je kijkt naar de laatste jaren, dan zaten er best een paar wedstrijden bij waarin het de andere kant op kon vallen. Maar toen zette de ploeg toch nog door. Het is twijfelachtig of AZ die wedstrijden ook had gewonnen als het om gewone competitiewedstrijden was gegaan.”

Haar doelt onder andere op vorig seizoen, toen een zeker lijkende uitschakeling in Limburg tegen Fortuna Sittard in de laatste twee minuten werd omgezet in een overwinning. In 2017 waren strafschoppen nodig om eerstedivisionist Cambuur van de finale in de Kuip af te houden.

Dat soort wedstrijden zaten er voor FC Utrecht ook bij toen die ploeg in 2002, 2003 en 2004 drie keer op rij de bekerfinale haalde en zo het predicaat ‘cupfighter’ verdiende. Foeke Booy was bij twee van die drie finales trainer van die club: ,,Wij hadden toen een team dat zich heel goed kon focussen op die ene wedstrijd. Daar laadden wij ons voor op. Ik bereidde het team erop voor als voor een Europa Cupwedstrijd. Voor clubs als Utrecht en AZ is het een belangrijke prijs. Die stellen dan dus geen andere keeper op bijvoorbeeld, zoals topclubs weleens doen.’'

In Nederland zijn maar twee prijzen, zo stelt Booy. ,,Kampioen worden is moeilijk voor AZ. Dan is de beker een mooie tweede. En als je de finale haalt, zoals AZ dat nu ook al twee keer achter elkaar deed, dan besef je hoe mooi dat is. Hoe dichter je bij die finale komt, hoe meer lading het krijgt.’'