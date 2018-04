Volwassen Willem II klopt NAC dankzij treffers van Rienstra

Willem II profiteerde al snel van het feit dat NAC slordig aan de wedstrijd begon. De Tilburgers zetten vanaf de start vol druk en dat resulteerde in de derde minuut in de openingstreffer. NAC-keeper Nigel Bertrams, die afgelopen zomer de overstap maakte van Willem II, zat mis bij een hoge bal en Ben Rienstra was er als de kippen bij om de 0-1 in het net te prikken.



Willem II bleef de opbouw van NAC goed verstoren, maar de Bredanaars kwamen er zo nu en dan toch goed uit. Rechtsback Damil Dankerlui flirtte met zijn tweede gele kaart, reden voor trainer Reinier Robbemond om hem al voor rust te vervangen door Jop van der Linden. Er was al wel kwaad geschied toen, want na een van de overtredingen van Dankerlui kopte Arno Verschueren de bal uit de vrije trap binnen: 1-1.



Niet alleen Willem II, ook NAC heeft het dit seizoen verdedigend zwaar bij stilstaande situaties. Dat bood de Tilburgers de kans om voor rust opnieuw op voorsprong te komen. Na een corner was het weer middenvelder Rienstra die van dichtbij kon scoren: 1-2.



In de tweede helft ging NAC driftig op zoek naar de 2-2, maar het was vaak te druistig. Er kwamen wel kansen. Zo had Verschueren een goede kopkans, maar hij mikte over de lat. Aan de andere kant had Fran Sol het duel in het slot moeten gooien, maar twee keer stond zijn vizier totaal verkeerd afgesteld.



Een foutje van een van de beste spelers van het veld, Elmo Lieftink, werd Willem II bijna fataal, maar invaller Mitchell te Vredewist Wellenreuther niet te passeren.



In de slotfase gingen beide ploegen nog op zoek naar een treffer, maar die viel niet meer, zodat Willem II drie uiterst belangrijke punten kon bijschrijven in de strijd tegen degradatie.