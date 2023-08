Volg hier vanmiddag live de oefenwedstrijd SK Beveren - Willem II

UEFA straft FC Twente voor ongeregeld­he­den: boete en leeg vak bij duel met Riga FC

FC Twente moet bij de komende wedstrijd in de Conference League een vak in de Grolsch Veste leeg laten en een boete betalen. Dat heeft de club te horen gekregen van de UEFA, die de straf oplegde naar aanleiding van de rellen tijdens het duel met Hammarby IF.