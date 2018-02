LIVE: volg hier de presentatie van Ronald Koeman

Zo'n 80 tot 100 dagen gaf Eric Gudde zichzelf om een nieuwe bondscoach en een nieuwe technisch directeur te vinden voor de KNVB. En binnen die termijn is hij daarin ook geslaagd. Vanmiddag presenteert de bond Ronald Koeman en Nico-Jan Hoogma. Dat is op de kop af 92 dagen na de start van Gudde zelf als algemeen directeur in Zeist.



Koeman heeft een kleine anderhalve maand om zich voor te bereiden op zijn eerste wedstrijd, een oefeninterland tegen Engeland op 23 maart in Amsterdam. Afgelopen weekeinde handelden de partijen de laatste zaken af, al is er nog wel sprake van één los eindje. Koeman wil Jan Kluitenberg als conditietrainer opnemen in zijn staf, maar diens aanstelling op parttime-basis was gisteren nog niet rond. Kluitenberg wordt vandaag normaal gesproken nog niet gepresenteerd.



Koeman krijgt verder Kees van Wonderen als assistent. Hij werkt nu al bij de KNVB als bondscoach van Oranje onder 17. Patrick Lodewijks wordt keeperstrainer.Het wordt een wat vreemd eerste interlandjaar voor Koeman, die in 2018 niet één kwalificatieduel zal afwerken met Oranje. De reguliere kwalificatie voor het EK van 2020 begint pas in 2019. Eerst volgen dit jaar vier duels in de nieuwe Nations League, die kort gezegd de vriendschappelijke interlands vervangt. Die duels hebben een zijdelingse link met het EK, omdat er tickets voor de kwalificatieplay-offs te verdienen zijn.



Volg de presentatie van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal hier vanaf 16.00 uur live.