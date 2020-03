Volendam houdt zicht op eredivisie na overtuigende zege op Jong Ajax

Bekijk hier de samenvattingen van de KKD (premium).



Volendam had het in het Kras Stadion alleen in het eerste kwart lastig met Jong Ajax, dat voor het duel één plek hoger stond dan De Wijdbroeken. Maar na de goal van de Belg Francesco Antonucci was het Amsterdamse verzet eigenlijk al gebroken. Nog voor de rust verdubbelde Ibrahim El Kadiri op aangeven van Antonucci de marge, waarna de Belgische middenvelder in de tweede helft zijn tweede van de avond liet aantekenen. In de slotfase klopte Jong Ajax nog flink op de Volendamse poort, maar onderscheidde doelman Nordin Bakker van de thuisploeg zich met knappe reddingen. In de 88ste minuut counterde FC Volendam via Jelle Duin naar 4-0.



In Rotterdam won Excelsior van MVV. Door treffers van Elías Már Ómarsson (2) en Rai Vloet werd het 3-0 voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen.