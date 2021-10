Volendam blijft koploper, Excelsior wint bij ADO en Ajax geeft voor 45ste keer op rij goal weg

Excelsior was vorige week nog de koploper, maar werd maandagavond ingehaald door FC Volendam nadat die club met 1-0 won van NAC Breda na de veelbesproken afgekeurde goal van Ralf Seuntjens. Vanavond won FC Volendam met 0-1 bij Jong AZ. De linksbenige rechtsbuiten Daryl van Mieghem maakte in de 61ste minuut na een mooie pass van Boy Duel de winnende goal in Wijdewormer.



FC Volendam staat twee punten voor op achtervolger Excelsior, dat vanavond met 0-2 won bij ADO Den Haag. Zeven minuten na rust gleed Jamal Amofa de 0-1 achter zijn eigen doelman Luuk Koopmans. In de 82ste minuut schoot Excelsior-captain Redouan El Yaakoubi de 0-2 binnen voor Excelsior, zijn derde goal van dit seizoen voor het team van trainer Marinus Dijkhuizen. ADO Den Haag kreeg afgelopen week goed nieuws, want de club mag in ieder geval dit seizoen afmaken van de KNVB ondanks alle financiële problemen.



De ploeg van coach Ruud Brood bleek vanavond zonder de geschorste spits Thomas Verheydt echter over geen enkele stootkracht te beschikken in de 5-3-2 formatie, waar Excelsior weinig moeite mee had. De wedstrijd werd overigens nog even stilgelegd, nadat supporters vanaf Midden-Noord bier gooiden richting de grensrechter aan die zijde.