Voetbalpodcast | 'Voor een onvergetelijke Europese campagne moet je de halve finale halen’

Na het Champions League-geweld is het vanavond de beurt aan de Nederlandse clubs in Europa en Conference League. AZ moet naar Brussel in de kwartfinale van de Conference League voor het duel met Anderlecht. ,,AZ heeft drie duels op rij niet gewonnen. Het missen van kansen, zoals de Alkmaarders nu hebben, is heel moeilijk te trainen. Jansen wil het goede gevoel vasthouden en voorkomen dat zijn ploeg een complex krijgt aangepraat. Het klopt ook wel dat ze te afhankelijk zijn van Odgaard, Karlsson en Pavilidis. Je kunt van AZ niet verwachten dat ze op de bank ook nog spelers hebben die er tien maken voor je.”

Feyenoord treft AS Roma. Eerst in de Kuip. ,,De drempel om er een onvergetelijke Europese campagne van te maken zit tussen de kwartfinale en de halve finale. Word je in de kwartfinale uitgeschakeld, dan vergeten mensen het seizoen snel. Ik zou het heel knap vinden als Feyenoord AS Roma nu wel weet te verslaan. Zeker omdat bij die ploeg nog negen spelers van de Conference League-finale in het veld staan en bij Feyenoord een half elftal is vervangen.’



