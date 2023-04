Voetbalpodcast | ‘Voetbal moet niet een soort schaatspubliek krijgen’

,,Maar er zitten wel veel complicaties aan vast. Je moet al die gestaakte wedstrijden uitspelen. En je blijft de discussie houden over staken. Feyenoord-Ajax was volkomen logisch om die te staken, maar je gaat ook wedstrijden krijgen waarbij je je afvraagt of je moet staken door één of twee mafketels. En je hebt nog het gedrag van spelers en trainers. Je wordt toch gek van die opstootjes in het veld. Zoals bij Twente-Sparta met die assistent van Sparta en Sambo. Clubs mogen hier ook verantwoordelijkheid in nemen.”

Ajax verloor zondag met 3-0 van PSV. Komende zondag treffen beide teams elkaar in de bekerfinale. Spelers passeren kan lastig zijn voor Heitinga met het oog op zijn toekomst, zo stelt Mossou. ,,Je kunt je als Heitinga ook afvragen of je komend seizoen wel hoofdtrainer moet zijn bij Ajax. Is dat wel slim? Is assistent worden zo’n enorme degradatie? Er is nog zoveel onzeker bij Ajax richting komend seizoen. Welke spelers moeten er weg of gaan weg? Je moet hem niet afrekenen op deze maanden, maar op zijn verleden als trainer bij Ajax. In Amsterdam zien ze hem dagelijks aan het werk. Weten ze hoe hij traint en kennen zijn omgang met spelers. Op basis daarvan moeten ze een beslissing nemen.”