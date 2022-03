Voetbalpodcast | ‘Voetbal en politiek zijn allang niet meer gescheiden werelden’

Gouka ziet ook een andere kant van alle maatregelen tegen de Russen. ,,Het is wel wrang. Vier jaar geleden waren al die bobo’s nog in Rusland op het ereterras met Poetin te zien. Ik ben er zelf ook geweest. Toen hij het stadion binnenkwam bij de openingswedstrijd klonk er een oorverdovend applaus. En vier jaar later is het land overal van uitgesloten. De maatregel is natuurlijk logisch.’’

AZ strijdt om plek 2

In de podcast komt ook de strijd in de eredivisie aan bod. PSV kwam als winnaar uit de bus dit weekend met een opvallende uitblinker: Mauro Júnior. ,,Als Mauro nou de man is die ze in de titelstrijd houdt… In Amsterdam zullen ze toch niet denken: oh, oh Mauro is in vorm. PSV heeft zwaardere wapens nodig in de titelstrijd. Denk aan Götze, Zahavi en Madueke.’’