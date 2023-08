Voetbalpodcast | ‘Vertrek Lutsharel Geertruida is een sportieve aderlating en een transferrecord’

,,Het vertrek van Geertruida is een sportieve aderlating voor Feyenoord, maar ook een recordtransfer als het helemaal rond komt straks”, begint Gouka met het nieuws over de aanstaande transfer van de Rotterdammer naar RB Leipzig. ,,Met de verkoop van Orkun Kökçü erbij haalt Feyenoord deze zomer wel zo’n 60 tot 70 miljoen euro op met de eigen jeugdopleiding. Van dat geld wil Slot deze maand nu nog vier of vijf spelers halen.”

In Amsterdam wordt druk verkocht. Zo lijken nu ook Edson Álvarez en Mohammed Kudus nog te gaan vertrekken. En inkomend is het allemaal nog niet heel schokkend. ,,Er komt wel geld binnen in Amsterdam, maar dan kan je niet voor 40 miljoen een speler halen uit de Premier League. Want het salaris wat daarbij komt is vele malen hoger dan wat in Nederland normaal is. En van die transfersommen gaat nog een groot gedeelte richting vorige clubs, makelaars, speler, etc.”